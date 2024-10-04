В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 657 940 (+1 230) человек,
- танков – 8 908 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 17 627 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 18 965 (+59) ед,
- РСЗО – 1 212 (+8) ед,
- средств ПВО – 965 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 494 (+101) ед,
- крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 820 (+70) ед,
- специальной техники – 3 333 (+3) ед.
Данные уточняются.