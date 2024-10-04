В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 657 940 (+1 230) человек,

танков – 8 908 (+15) ед,

боевых бронированных машин – 17 627 (+31) ед,

артиллерийских систем – 18 965 (+59) ед,

РСЗО – 1 212 (+8) ед,

средств ПВО – 965 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 494 (+101) ед,

крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 820 (+70) ед,

специальной техники – 3 333 (+3) ед.

Данные уточняются.