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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників і 288 одиниць ворожої техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 657 940 (+1 230) осіб,
  • танків – 8 908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 17 627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18 965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 212 (+8) од,
  • засобів ППО – 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 494 (+101) од,
  • крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 820 (+70) од,
  • спеціальної техніки – 3 333 (+3) од.

Дані уточнюються.

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