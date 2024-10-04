У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників і 288 одиниць ворожої техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 657 940 (+1 230) осіб,

танків – 8 908 (+15) од,

бойових броньованих машин – 17 627 (+31) од,

артилерійських систем – 18 965 (+59) од,

РСЗВ – 1 212 (+8) од,

засобів ППО – 965 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 494 (+101) од,

крилатих ракет – 2 613 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 820 (+70) од,

спеціальної техніки – 3 333 (+3) од.

Дані уточнюються.