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В морях фиксируют носители "Калибров": какой возможен залп ракет

В морях фиксируют носители "Калибров": какой возможен залп ракет
Фото: Pixabay

В Черном море сегодня утром, 4 октября, фиксируется один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что этот корабль в акватории Черного моря способен при совершении ракетной атаки выпустить до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море по-прежнему корабельная группировка врага не наблюдается.

А в Средиземном море были замечены два корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

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"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении военного командования.

Кроме того, в украинских ВМС проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее командующий ВМС ЗСУ заявил, что Черноморский флот РФ был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Также добавим, 3 октября в британской разведке отметили, что российские пилоты бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они спешно направляют ракеты на ложные цели и покидают район.

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