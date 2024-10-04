На фронте за сутки более 140 столкновений: где больше всего было боев

За прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Покровском (30), Кураховском (23), Лиманском (13) и Купянском (11) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 4 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в том числе сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Екатериновка, Волфине, Комаровка, Белополье, Реки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселка Заря Черниговской области.

Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два состава горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка. Одна атака неподалеку от Спорного отбита Силами обороны на Северском направлении.

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступок украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – бил УАБами в районе Часового Яра.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка, Дружба и Клебан-Бык на Торецком направлении, к тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

30 атак, такое количество за прошедшие сутки отбито нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Николаевки и Селидово, где произошло соответственно девять и семь боестолкновений; кроме того, бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Екатериновки кафиры 23 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Три атаки противника остановлены нашими защитниками в районе Богоявленки и одна - вблизи Максимовки на Времивском направлении.

В Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб; кроме того, совершил почти 300 обстрелов.