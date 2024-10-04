Министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, председатель Польской крестьянской партии, настаивает, что не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Об этом он сказал в интервью Wirtualna Polska, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, каковы сейчас политические отношения Польши с Украиной, министр обороны отметил, что "вопрос военной помощи – это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни" , – сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет против, если не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.

"Вступление в Европейский Союз – это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории" , – сказал он.

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать" , – добавил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства также прокомментировал слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?" , – спросил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства Польши еще летом назвал решение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС.