На оккупированной части Луганщины сгорело целое село – ОВА

В Луганской области полностью сгорело село Устиновка. Оно было оккупировано россиянами больше 10 лет.﻿ Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка, который в Довжанской общине" , - рассказал он.

По словам главы ОВА, за более 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая выполняла бы превентивные мероприятия.

"Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда горели дома. О сожженных селах захватчики не упоминают в собственных СМИ - не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии" , - констатировал Лысогор.

На днях сообщалось, что лесной пожар в Харьковской области уничтожил целый поселок. В результате масштабного пожара четверо людей сгорели заживо.