Генштаб: Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
Генеральный штаб ВСУ подтвердил попадание по нефтебазе в Воронежской области в ночь на 4 октября.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.
В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание", – говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Результаты поражения уточняются.