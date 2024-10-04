Генштаб: Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил попадание по нефтебазе в Воронежской области в ночь на 4 октября.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.

В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Результаты поражения уточняются.