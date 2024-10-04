Генштаб: Сили оборони вразили нафтобазу у Воронезькій області РФ
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив влучання по нафтобазі у Воронезькій області у ніч на 4 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.
В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удар здійснили силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Результати ураження уточнюються.