Генштаб: Сили оборони вразили нафтобазу у Воронезькій області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив влучання по нафтобазі у Воронезькій області у ніч на 4 жовтня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

"Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удар здійснили силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Результати ураження уточнюються.