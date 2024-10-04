ГУР: В Новосибирске сожгли областное управление ФСБ

В российском городе Новосибирск сожгли областное управление Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МОУ.

Отмечается, что 3 октября в Новосибирске сгорело областное управление ФСБ - в выбитое окно забросили легковоспламеняющуюся смесь.

"Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле".