Минэнерго: Враг атаковал энергообъекты в шести областях Украины

За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области в результате обстрела территории подстанции повреждено здание, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых потребителей и одного из энергетических объектов. Питание восстановлено. В то же время шесть работников получили взрывные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции, обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 4817 абонентов, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области при осмотре территории подстанции обнаружен неразорвавшийся снаряд. Он изъят.

Кроме того, в Кировоградской области по технологическим причинам обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Харьковской области во время выполнения работ электромонтер наступил на мину, в результате чего получил травму нижней конечности. Он доставлен в больницу.