В двух областях Украины ввели аварийные отключения света (Обновлено)

Сегодня, 4 октября, в Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения энергоснабжения. Это было необходимо для недопущения перегрузки оборудования в основной сети, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница "Полтаваоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 октября в области применен график аварийных отключений в объеме 50 МВт в Миргородском и Полтавском районах", - пишет "Полтаваоблэнерго".

Ситуация со светом в Украине

Как рассказали в "Укрэнерго", в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. В тот же день благодаря аварийным работам энергоснабжение удалось восстановить, впрочем, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.

В то же время для недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в вышеупомянутых областях были введены аварийные отключения.

Тем временем потребление света продолжает расти. Сегодня уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем 2 октября.

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 099 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт", - добавляет "Укрэнерго".

Отметим, что сегодня энергосистема Украины восстанавливается после девяти массированных обстрелов российских террористов, которые они совершили только с начала текущего года.

Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам вероятно вернут отключения энергоснабжения. В частности ограничения будут действовать и в серых клетках.