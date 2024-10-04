СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации на более 40 млн гривен

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях СБУ и Офиса генпрокурора, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, киевлянин организовал схему уклонения мужчин от призыва и дальнейшее увольнение с военной службы на основании фиктивных документов. Для этого он привлек еще 13 сообщников, в том числе военнослужащих" , – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам.

Во время обысков у них изъято более 1 тысячи медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы.

Кроме того изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам скрыться от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий.

Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где изготавливали поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 12 тысяч долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты "заработали" более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы.

В зависимости от совершенных правонарушений 14-м задержанным сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотреблении влиянием и уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенном в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения, отмечают прокуроры.