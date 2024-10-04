Руководителя МСЭК разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов

Правоохранители разоблачили руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда в незаконном обогащении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора.

Сообщается, что работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители, в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - они были в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллионом долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

Все эти состояния руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства".

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.