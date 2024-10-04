В Кремле прокомментировали участие Путина в саммитах G20 и АТЭС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии лидера РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС еще не принято, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова.

На брифинге Пескова спросили, возможна ли встреча Путина с президентом США Джо Байденом во время саммитов G20 и АТЭС.

"Никаких разговоров на этот счет не велись. Сейчас предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что остается открытым для всех контактов для общения. Что касается поездки на этот саммит, решение пока не принято".

Напомним: В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. На последний саммит G20 в Индии (которая не является участницей МУС) он отправил не себя, а министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В то же время 2 сентября 2024 года российский правитель Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Накануне Песков заявил, что в Кремле не переживают по поводу поездки Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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