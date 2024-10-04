У Кремлі прокоментували участь Путіна у самітах G20 та АТЕС

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо участі лідера РФ Володимира Путіна в самітах G20 і АТЕС ще не ухвалили, повідомляє Українська правда.

Про це пише Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова.

Деталі: На брифінгу Пескова запитали, чи можлива зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом під час самітів G20 і АТЕС.

"Жодних розмов щодо цього не велися. Зараз передумов немає, хоча президент неодноразово говорив, що залишається відкритим для всіх контактів для спілкування. Що стосується поїздки на цей саміт, рішення поки що не ухвалено".

Нагадаємо: У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України. На останній саміт G20 в Індії (яка не є учасницею МКС) він відправив не себе, а міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Водночас 2 вересня 2024 року російський правитель Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом. Напередодні Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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