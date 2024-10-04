На Харьковщине разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации

Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Харьковская областная прокуратура, СБУ.

"По данным следствия, организатором схемы был председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова, который вместе с 12 сообщниками, включая подчиненных, медиков и посредников, за деньги предоставлял мужчинам фиктивные документы во избежание мобилизации".

За 2-5 тысяч долларов "клиенты" получали фальшивые справки об инвалидности, что позволяло им списаться с воинского учета и выехать за границу.

Также злоумышленники фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в частности относительно его пребывания на стационарном лечении.

Отмечается, что большинство "клиентов" даже не посещали медицинские учреждения - документы передавали по почте или через посредников. Благодаря этой схеме более 400 человек призывного возраста из разных регионов Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

Правоохранители провели 89 обысков в рамках расследования, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 млн долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.

Дельцов задержали, они находятся под стражей.

Им сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и подделки документов, использование поддельных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).