ВАКС заочно взял под стражу экс-нардепа Крючкова

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 4 октября, заочно взял под стражу экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого объявили в международный розыск. Со ссылкой на данные правозащитной организации Transparency International Ukraine, сообщает Новое время.

Как отмечает правозащитная организация, в отношении Крючкова будет осуществляться специальное судебное производство в отсутствие обвиняемого — заочное судебное разбирательство.

3 октября ВАКС объявил бывшего народного депутата в международный розыск.

Напомним, 15 апреля 2019 года Дмитрий Крючков был экстрадирован в Украину из Германии по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн грн.

Суд арестовал его на 45 суток с правом внесения залога на сумму 7,11 млн грн.

В суде Крючков заявил, что окружение пятого президента Украины Петра Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью, а тогдашний директор НАБУ Артем Сытник якобы получил $500 тыс. взятки от ХК Энергосеть.

22 апреля 2019 года Крючков вышел из СИЗО после внесения 7 млн грн залога. 26 апреля 2019 года стало известно, что на него надели электронный браслет.

Transparency International Ukraine сообщала, что Крючков выехал из Украины 15 февраля 2024 года и больше не возвращался. Он имеет пятерых детей, что дает ему разрешение на беспрепятственный выезд из Украины.

Отмечается, что экс-нардеп приобщался к заседаниям онлайн.