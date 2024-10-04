ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Крючкова

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 4 жовтня, заочно взяв під варту екснардепа Дмитра Крючкова, якого оголосили у міжнародний розшук. З посиланням на дані правозахисної організації Transparency International Ukraine, повідомляє Новое время.

Як зазначає правозахисна організація, щодо Крючкова буде здійснюватися спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого — заочний судовий розгляд.

3 жовтня ВАКС оголосив колишнього народного депутата в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року Дмитро Крючков був екстрадований в Україну з Німеччини за підозрою в завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн.

Суд заарештував його на 45 діб з правом внесення застави на суму 7,11 млн грн.

У суді Крючков заявив, що оточення п’ятого президента України Петра Порошенка нібито пропонувало йому ділитися прибутком, а тодішній директор НАБУ Артем Ситник нібито отримав $500 тис. хабаря від ХК Енергомережа.

22 квітня 2019 року Крючков вийшов із СІЗО після внесення 7 млн грн застави. 26 квітня 2019 року стало відомо, що на нього наділи електронний браслет.

Transparency International Ukraine повідомляла, що Крючков виїхав з України 15 лютого 2024 року і більше не повертався. Він має п’ятьох дітей, що дає йому дозвіл на безперешкодний виїзд з України.

Зазначається, що екснардеп долучався до засідань онлайн.