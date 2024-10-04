В Беларуси заочно приговорили к 25 годам украинца за атаку на А-50 на аэродроме Мачулищи

Обвиняемым по делу об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси присудили от 15 до 25 лет заключения. Срок 25 лет вынесен заочно. Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру РБ, сообщает Новое время.

Отмечается, что решение принял Минский городской суд.

Наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет назначили гражданину Украины и бывшему политзаключенному Николаю Швецу, которого 28 июня вернули из российского плена.

Швеца обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, пишет пропагандистское агентство.

Атака на А-50 на аэродроме Мачулищи: что известно

26 февраля 2023 года на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. Был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров говорил, что диверсию организовали белорусские партизаны с помощью двух магазинных дронов. В интервью NV он сказал, что операцию готовили много месяцев, а люди, которые совершили диверсию, вскоре выехали за границу и находились в безопасности.

В апреле 2023 года The Economist сообщал, что в секретных документах США, которые утекли в Сеть, предполагается, что за атакой могли стоять агенты СБУ, которые проигнорировали приказ.

Оценка атаки на самолет была обозначена «совершенно секретно« (высший уровень секретности в США) и содержала аббревиатуру SI-G. По словам осведомленных собеседников The Economist среди официальных лиц, она означает, что данные получили благодаря радиоэлектронной разведке — прослушиванию телефонных разговоров или электронным перехватам.

25 марта глава СБУ Василий Малюк рассказал, что самолет «диверсионно отработали» двумя ударными дронами, была полностью выведена из строя радиолокационная система.