У Білорусі заочно засудили до 25 років українця за атаку на А-50 на аеродромі Мачуліщи

Обвинуваченим у справі про атаку на російський літак А-50 на аеродромі Мачуліщі в Білорусі присудили від 15 до 25 років ув'язнення. Термін 25 років винесено заочно. Про це пише пропагандистська агенція ТАРС, посилаючись на Генпрокуратуру РБ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що рішення ухвалив Мінський міський суд.

Покарання у вигляді позбавлення волі на строк 25 років призначили громадянину України та колишньому політвʼязню Миколі Швецю, якого 28 червня повернули з російського полону.

Швеця обміняли на священнослужителя Української православної церкви митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, пише пропагандистське агентство.

Атака на А-50 на аеродромі Мачулищі: що відомо

26 лютого 2023 року на білоруському військовому аеродромі Мачулищі, який використовує російська авіація, пролунали вибухи. Було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ.

Глава білоруської опозиційної ініціативи BYPOL Олександр Азаров казав, що диверсію організували білоруські партизани за допомогою двох магазинних дронів. В інтерв'ю NV він сказав, що операцію готували багато місяців, а люди, які здійснили диверсію, незабаром виїхали за кордон і перебували в безпеці.

У квітні 2023 року The Economist повідомляв, що в секретних документах США, які витекли в Мережу, припускається, що за атакою могли стояти агенти СБУ, які проігнорували наказ.

Оцінка атаки на літак була позначена «цілком таємно» (вищий рівень секретності у США) і містила абревіатуру SI-G. За словами обізнаних співрозмовників The Economist серед офіційних осіб, вона означає, що дані отримали завдяки радіоелектронній розвідці - прослуховуванню телефонних розмов або електронним перехопленням.

25 березня голова СБУ Василь Малюк розповів, що літак «диверсійно відпрацювали» двома ударними дронами, було повністю виведено з ладу радіолокаційну систему.