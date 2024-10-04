В Telegram назвали причину масштабных сбоев в последние дни

Мессенджер Telegram в течение последних нескольких дней испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В связи с этим в сервисе наблюдались масштабные сбои. Cо ссылкой на пресс-службу Telegram, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки" , - говорится в сообщении.

Так, в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа.

"Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и все проблемы полностью решены. Извиняемся за временные неудобства" , - добавили в пресс-службе мессенджера.

Напомним, в последние дни в мессенджере Telegram наблюдались масштабные сбои.

В частности, в четверг, 3 октября, пользователи массово жаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения медленно загружались и отправлялись.