У Telegram назвали причину масштабних збоїв в останні дні
Месенджер Telegram протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої. З посиланням на пресслужбу Telegram, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень", - йдеться в повідомленні.
Так, протягом останніх кількох днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами з доступом до медіа.
"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали у пресслужбі месенджера.
Нагадаємо, останніми днями у месенджері Telegram спостерігалися масштабні збої.
Зокрема, у четвер, 3 жовтня, користувачі масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.