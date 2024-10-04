У Telegram назвали причину масштабних збоїв в останні дні

Месенджер Telegram протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.﻿ З посиланням на пресслужбу Telegram, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень" , - йдеться в повідомленні.

Так, протягом останніх кількох днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами з доступом до медіа.

"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності" , - додали у пресслужбі месенджера.

Нагадаємо, останніми днями у месенджері Telegram спостерігалися масштабні збої.

Зокрема, у четвер, 3 жовтня, користувачі масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.