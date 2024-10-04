Сырский обсудил с американскими генералами ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандования США генералом Тимоти Хо ситуацию на линии фронта. Со ссылкой на Главкома в соцсетях, сообщает Левый берег.

В частности, Главком проинформировал американских коллег об обстановке на линии фронта и вызовах, с которыми бойцы ВСУ сталкиваются во время боевых действий.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия. В этом контексте в очередной раз отметил важность своевременного получения Вооруженными Силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована к передаче от партнеров" , — сообщил Командующий ВСУ.

Также Главнокомандующий отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами вооруженных сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.