Кабмин выделил 2 млрд грн на бесплатное питание учащихся младших классов

Учащиеся начальных классов украинских школ будут обеспечены бесплатным питанием в школах, начиная с октября этого года. Об этом заявили в украинском правительстве, сообщает Новое время.

На финансирование бесплатного питания для учащихся из государственного бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые передадут местным общинам в виде субвенции. Ранее бесплатное питание предоставлялось только детям льготных категорий.

В Кабмине уточнили, что выделенные средства территориальные общины могут направлять на приобретение продуктов или оплату услуг кейтеринга. При этом, стоимость горячего питания для учеников начальных классов не должна быть выше стоимости питания для учеников 5−11 классов.

«Все процессы должны соответствовать требованиям законодательства по безопасности и качеству продуктов. Субвенция является одним из шагов реформы школьного питания», — говорится в заявлении.



