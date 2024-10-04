Кабмін виділив 2 млрд грн на безкоштовне харчування учнів молодших класів

Учні початкових класів українських шкіл будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у школах, починаючи з жовтня цього року. Про це заявили в українському уряді, повідомляє Новое время.

На фінансування безкоштовного харчування для учнів з державного бюджету виділили 2 мільярди гривень, які передадуть місцевим громадам у вигляді субвенції. Раніше безоплатне харчування надавалось лише дітям пільгових категорій.

У Кабміні уточнили, що виділені кошти територіальні громади можуть спрямовувати на придбання продуктів або оплату послуг кейтерингу. При цьому, вартість гарячого харчування для учнів початкових класів не повинна бути вищою за вартість харчування для учнів 5−11 класів.