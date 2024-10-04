Украина может стать членом НАТО с оккупированными территориями - Столтенберг
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным сценарий, при котором Украина становится членом Альянса, но не все ее территории деоккупированы. Со ссылкой на интервью Столтенберга Financial Times, сообщает Европейская правда.
Экс-генсек НАТО считает, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса с оккупированными территориями.
"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – привел он пример.
Другим примером, который привел Столтенберг, была Западная Германия, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии: "У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию".
"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – добавил бывший генсек.
Еще до завершения своих полномочий Столтенберг говорил, что решение о любом будущем членстве Украины в Альянсе – в том числе и с оккупированными территориями – должно решаться всеми союзниками.