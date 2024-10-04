РФ получает от КНДР половину снарядов - западная разведка

Половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.﻿ Об этом пишет газета The Times со ссылкой на данные западной разведки, сообщает Европейская правда.

По словам собеседника The Times, который цитировал разведданные, Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита кремлевского хозяина Владимира Путина в Пхеньян в начале года.

Западная разведка оценивает, что многие северокорейские снаряды могут быть неисправными, но именно их количество позволило России достичь стабильных успехов на поле боя.

Несмотря на это, добавил собеседник The Times, Россия несет высокие потери в Украине – 1200 военных в сутки, из них 480 – только в боях за город Покровск Донецкой области.

Также, по словам чиновника, Россия пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российские власти пока на этот шаг не идут.

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорения суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем" , – добавил источник.

По оценкам Южной Кореи по состоянию на лето 2024 года, Россия могла получить от КНДР пять миллионов артиллерийских снарядов.