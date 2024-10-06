Сводка Генштаба: на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений

Начались 956 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Ситуацию на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 130 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1410 дронов-камикадзе и совершили 5130 обстрелов, из них 144 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Волфине, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Горохуватка, Ниже Соленое, Первомайское, Шийковка, Краматорск, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоновка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Большая Новоселка, Темировка, Львове.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три состава захватчиков.

На Харьковском направлении враг пытался шесть раз штурмовать недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Временного Яра, Калиновки и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лисовка и Луч. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил четыре безрезультатных штурма наших позиций в районе Богоявления.

На Ореховском направлении кафиры один раз тщетно атаковали в сторону Новоданиловки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и 19 единиц специальной техники окупантов.