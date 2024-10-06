СМИ: В Лондоне во время пропалестинского шествия арестовали 17 человек

В субботу, 5 октября, пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило BBC.

По информации издания, десятки тысяч людей прошли от Рассел-сквер до Уайтхолла, где состоялись выступления на Даунинг-стрит.

По сообщению полиции, 17 человек были арестованы.

Фото: BBC

По информации правоохранителей, люди несли палестинские флаги и плакаты с надписями "немедленно прекратить огонь" и "руки прочь от Ливана", а также скандировали "немедленно прекратить бомбардировки".

Также состоялся контрпротест, во время которого полиция сдерживала два маршами, однако небольшая группа откололась от пропалестинского протеста и была остановлена при попытке приблизиться к контрпротесту.

Фото: BBC

После вмешательства правоохранителей были арестованы три человека.

Из 17 арестованных, по словам полиции, трое были арестованы за нападение на работника скорой помощи, трое – за нападение, восемь – за нарушение общественного порядка, один – за нарушение условий Закона об охране общественного порядка и двое – за поддержку запрещенной организации.

Силовики заявили, что им известно о публикациях в социальных сетях, на которых изображены люди с плакатами в поддержку "Хезболлы", которая запрещена как террористическая организация правительством Великобритании и других стран. Правоохранители работают над поиском причастных к этому.

Отдельно пропалестинские сторонники прошли по центру Эдинбурга во время молчаливого марша в субботу, 5 октября, во второй половине дня.

Также в тот же день в Берлине прошли акции в поддержку Израиля и жителей сектора Газа, для охраны мероприятий были привлечены около 500 сотрудников правоохранительных органов.

А в Риме во время пропалестинского шествия полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.