Минэнерго: Из-за непогоды обесточено 105 населенных пунктов в нескольких областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий зафиксировано обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Кроме того, из-за непогоды обесточено 105 населенных пунктов в нескольких областях, сообщает Деловая столица.

Об этом, сообщает Минэнерго.

"В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители" , — информируют энергетики.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 105 населенных пунктов в 6 областях. В результате неблагоприятных погодных условий частично или полностью обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области, 37 населенных пунктов в Киевской области, 16 населенных пунктов в Черниговской области, 7 населенных пунктов в Одесской области, 5 населенных пунктов в Сумской области и 1 населенный пункт в Черновицкой области.