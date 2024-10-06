Міненерго: Через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у кількох областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії зафіксовано знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Окрім того, через негоду знеструмлено 105 населених пунктів у кількох областях, повідомляє Ділова столиця.

Про це, повідомляє Міненерго.



"У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалися підстанції, побутові та промислові споживачі" , — інформують енергетики.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 105 населених пунктів у 6 областях. Внаслідок несприятливих погодних умов частково або повністю знеструмлені 39 населених пунктів у Хмельницькій області, 37 населених пунктів у Київській області, 16 населених пунктів у Чернігівській області, 7 населених пунктів в Одеській області, 5 населених пунктів у Сумській області та 1 населений пункт у Чернівецькій області.