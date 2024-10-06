СМИ: Антиизраильский протестующий поджег себя во время митинга возле Белого дома

Во время масштабной антиизраильской демонстрации возле Белого дома, в которой приняли участие более тысячи участников, протестующий совершил попытку самоподжога, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило The Times of Israel.

Издание проинформировало, что почти через два часа после начала акции протеста человек, которого в сети называют Самуэль Мена, подошел к месту проведения акции и попытался поджечь себя.

Ему удалось поджечь свою левую руку, прежде чем прохожие и полиция подбежали к нему и начали обливать водой и тушить пламя с помощью своих кеффий, традиционных палестинских шарфов.

"Я журналист, а мы пренебрегаем этим, мы распространяем дезинформацию", – кричал мужчина.

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Представители полиции подтвердили, что мужчина получил травмы, которые не несут угрозы жизни, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

5 октября пропалестинские и произраильские демонстрации прошли в Берлине, Лондоне и Риме. Ряд из них сопровождался столкновениями с полицией и арестами.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.