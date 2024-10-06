Трамп обещает, что США "достигнут Марса", если он станет президентом

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления в Батлере заявил, что США "достигнут Марса", если он возглавит страну, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Sky news.

Трамп вернулся в город, в котором в июле на него совершили покушение и заявил, что сделал это с целью "передать простое сообщение: Мы собираемся сделать Америку снова великой, мы собираемся выиграть выборы".

Обсуждая свою кампанию в Белом доме, он пообещал вдвое снизить цены на энергоносители, пообещал значительное снижение налогов. Также он назвал свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис "ультралевой".

Он также пообещал, что США "достигнут Марса" до окончания его второго срока, если он будет переизбран, и пообещал "никаких мужчин в женском спорте".

Как известно, 5 октября Трамп выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, а на сцене его поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск, который ранее заявлял о том, что "придет поддержать" республиканца.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что сомневается, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.