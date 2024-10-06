Разведчики сожгли российский ЗРК "Оса" за 10 млн долларов

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГУР МО.

Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов.

"Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли „Осу" - несколько сотен долларов.

Уроки интересной математики будут продолжаться!".

Справка: Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ состоят более 400 машин

Напомним: 4 октября УП обнародовала расследование, в котором говорилось, что компания-специмпортер вооружения "Спецтехноэкспорт", которая с 2022 года находится под контролем ГУР Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и сейчас накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга - это только та сумма, которая официально признана судами.