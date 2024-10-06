Розвідники спалили російський ЗРК "Оса" за 10 млн доларів

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ГУР МО.

Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.

"Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів.

Уроки цікавої математики продовжуватимуться!".

Довідково: Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій.

Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин

Нагадаємо: 4 жовтня УП оприлюднила розслідування, в якому йшлося, що компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебуває під контролем ГУР Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і наразі накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це тільки та сума, яка офіційно визнана судами.