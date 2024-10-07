Израильская армия атаковала штаб-квартиру разведки "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по разведывательному штабу "Хезболлы" в Бейруте. Также были атакованы другие объекты террористов, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры" , - говорится в сообщении.

Кроме того ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько часов их военно-воздушные силы нанесли удары по оружейным складам "Хезболлы", и тоже в районе Бейрута. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия.

Израильская армии подчеркнула, что "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми в центре Бейрута, таким образом "подвергая опасности население этого района".