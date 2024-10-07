В Украине объявляли воздушную тревогу из-за запуска "Кинжалов" (Обновлено)

Утром 7 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал". Известно о пуске ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.



Воздушные силы также сообщили о пусках ракет в направлении Староконстантинова (Хмельницкая область) и Киева.

В Киеве работала ПВО. Известно о падении обломков в Соломенском районе столицы, сообщил﻿ мэр Виталий Кличко.

В 9:02 объявили отбой угрозы по МиГ-31К. В то же время для Киевской, Полтавской и Черкасской областей сохраняется угроза применения ударных вражеских БпЛА.