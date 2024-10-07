В Україні оголошували повітряну тривогу через запуск "Кинджалів" (Оновлено)
Зранку 7 жовтня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Відомо про пуск ракети.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили також повідомили про пуски ракет у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька область) та Києва.
У Києві працювала ППО. Відомо про падіння уламків у Солом'янському районі столиці, повідомив мер Віталій Кличко.
О 9:02 оголосили відбій загрози по МіГ-31К. Водночас для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА.