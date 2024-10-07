Премьер Словакии заявил, что никогда не согласится на вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он как глава правительства никогда не согласится на вступление Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом Фицо сказал в интервью STVR, которое приводит Pravda.sk.

Словацкий премьер отметил, что не имеет ничего против членства Украины в ЕС, хотя и считает, что это "путь, который не будет пройден в течение нескольких лет".

Однако, по словам Фицо, он категорически возражает против членства Украины в НАТО.

"Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО", – сказал Фицо, напомнив, что членство страны в НАТО требует ратификации парламентами стран-членов Альянса.

Он утверждает, что вступление Украины в НАТО стало бы основанием для Третьей мировой войны.

Недавно Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.