На фронте за сутки 141 столкновение между ВСУ и оккупантами – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 7 октября.

По уточненной информации, в сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБ. Кроме этого, произвел более 4500 обстрелов, из них 131 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка и Волфине Сумской области; Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области; Торское, Константиновка, Дружба, Дружковка, Торецк, Краматорск, Екатериновка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Раздольное и Цукурино Донецкой области; Новодаровка, Щербаки, Каменское и Полтавка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, средство ПВО, единицу специальной техники и две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

По уточненной информации, враг атаковал 18 раз недалеко от Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении в сутки шли девять боев.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз недалеко от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была близ Крутого Яра и Селидово.

Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка.

Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясна Поляна и Золотая Нива на Времивском направлении.

Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.