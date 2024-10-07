Назначили нового командира 72 ОМБр, которая защищала Угледар

Новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев после увольнения Ивана Винника назначен полковник Александр Охрименко, сообщает Украинская правда.

В бригаде поблагодарили Ивана Винника "за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу!"

"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством героя Украины и народного героя Украины полковника Ивана Винника" , - говорится в сообщении.

Справочно: Александр Охрименко родом из Винницкой области. Окончил Одесский институт Сухопутных войск. Участвует в противостоянии российской агрессии с 2014 года.

В октябре 2021 года был назначен командиром 14 ОМБр имени князя Романа Великого. 4 июля 2023 года назначен на должность начальника Одесского областного ТЦК на которой находился в течение 2023 - 2024 годов.

В мае 2024 года уволен с должности начальника Одесского областного ТЦК и назначен начальником отделом физкультурно-спортивной реабилитации Управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования Сухопутных войск.

Женат, воспитывает дочь и сына. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, личным огнестрельным оружием и знаками отличия МОУ.

Отмечается, что перед военными бригады и их новым руководителем стоят "новые цели, задачи, цель и приобретение возможностей".

Напомним, 29 сентября командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Иван Винник поблагодарил бойцов после увольнения с должности.