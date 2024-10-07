У врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации, изъяли более 4,4 млн гривен

Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен во время обысков у врача из Житомира, которая подозревается в участии в схеме предоставления фиктивных инвалидностей для уклонения от мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

По данным правоохранителей, 56-летняя врач одного из диагностических центров выдавала фиктивные выводы магнитно-резонансной томографии, которые использовались для установления инвалидности у военнообязанных мужчин.

"Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие заключения. Все документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью".

Во время обысков у женщины изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также носители информации и другие вещественные доказательства. Полиция продолжает расследование деятельности группы медиков, которые вероятно помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации путем получения фиктивных медицинских документов.

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