У врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации, изъяли более 4,4 млн гривен
Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен во время обысков у врача из Житомира, которая подозревается в участии в схеме предоставления фиктивных инвалидностей для уклонения от мобилизации, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила полиция Житомирской области.
По данным правоохранителей, 56-летняя врач одного из диагностических центров выдавала фиктивные выводы магнитно-резонансной томографии, которые использовались для установления инвалидности у военнообязанных мужчин.
"Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие заключения. Все документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью".
Во время обысков у женщины изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также носители информации и другие вещественные доказательства. Полиция продолжает расследование деятельности группы медиков, которые вероятно помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации путем получения фиктивных медицинских документов.
Предыстория:
- В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.
- Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности. Задержаны 13 медицинских чиновников, у них изъято более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.
- Правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Дельцы успели заработать на уклонистах более 40 млн гривен.