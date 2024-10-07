У лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації, вилучили понад 4,4 млн гривень

Правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень під час обшуків у лікарки з Житомира, яка підозрюється в участі у схемі надання фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Житомирської області.

За даними правоохоронців, 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала фіктивні висновки магнітно-резонансної томографії, які використовувалися для встановлення інвалідності у військовозобов’язаних чоловіків.

"Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю".

Під час обшуків у жінки вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також носії інформації та інші речові докази. Поліція продовжує розслідування діяльності групи медиків, які ймовірно допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації через отримання фіктивних медичних документів.

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