Глава МИД Польши призвал соотечественников немедленно покинуть Иран

Глава польского Министерства иностранных дел обратился к польским гражданам с призывом немедленно покинуть Иран, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

Радослав Сикорский в понедельник призвал поляков немедленно покинуть Иран.

"Если кто-то еще не прислушался к консульским предупреждениям МИД, я призываю: пожалуйста, немедленно покиньте Иран", – заявил Сикорский.

Министр напоминает, что Ближний Восток является опасным.

"У нас есть планы на случай чрезвычайных ситуаций, также связанных с гуманитарной помощью", – подчеркнул он, добавив, что „это не тот момент, чтобы оставаться" в регионе.

В понедельник исполняется год с тех пор, как палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. 7 октября 2023 года в общей сложности около 1200 человек, преимущественно гражданских, были убиты и 250 были похищены палестинскими террористами в Сектор Газа. По оценкам Министерства здравоохранения, с тех пор на этой палестинской территории погибло более 41 000 человек.

После многомесячной военной кампании в Газе основная зона боевых действий переместилась в Ливан, откуда террористическая организация "Хезболла", как и ХАМАС, вооруженная и финансируемая Ираном, в течение последнего года обстреливала Израиль, связав части армии и заставив десятки тысяч жителей приграничных районов бежать. В течение последних двух недель Израиль интенсивно обстреливает районы, где находятся ключевые ресурсы "Хезболлы" – оружие и боевики. За это время было убито более 1 000 человек и около миллиона жителей были вынуждены переехать в более безопасное северное направление.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Хотя Израиль официально не заявил, какой именно ответ на удар Ирана он выберет, ситуация грозит перерасти в крупный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.