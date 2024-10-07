Глава МЗС Польщі закликав співвітчизників негайно залишити Іран
Очільник польського Міністерства закордонних справ звернувся до польських громадян із закликом негайно покинути Іран, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє RMF24.
Радослав Сікорський у понеділок закликав поляків негайно покинути Іран.
"Якщо хтось ще не прислухався до консульських попереджень МЗС, я закликаю: будь ласка, негайно залиште Іран" – заявив Сікорський.
Міністр нагадує, що Близький Схід є небезпечним.
"У нас є плани на випадок надзвичайних ситуацій, також пов'язаних з гуманітарною допомогою", – підкреслив він, додавши, що "це не той момент, щоб залишатися" в регіоні.
У понеділок виповнюється рік відтоді, як палестинське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. 7 жовтня 2023 року загалом близько 1200 людей, переважно цивільних, були вбиті і 250 були викрадені палестинськими терористами в Сектор Гази. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, відтоді на цій палестинській території загинуло понад 41 000 людей.
Після багатомісячної військової кампанії в Газі основна зона бойових дій перемістилася до Лівану, звідки терористична організація "Хезболла", як і ХАМАС, озброєна і фінансована Іраном, протягом останнього року обстрілювала Ізраїль, зв'язавши частини армії і змусивши десятки тисяч жителів прикордонних районів тікати. Протягом останніх двох тижнів Ізраїль інтенсивно обстрілює райони, де знаходяться ключові ресурси "Хезболли" – зброя і бойовики. За цей час було вбито понад 1 000 осіб і близько мільйона жителів були змушені переїхати в більш безпечний північний напрямок.
Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Хоча Ізраїль офіційно не заявив, яку саме відповідь на удар Ірану він обере, ситуація загрожує перерости у великий збройний конфлікт на Близькому Сході.