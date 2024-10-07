РосСМИ: Хакеры остановили онлайн-вещание компании "Россия"

Серверы онлайн-вещания и внутренние сервисы Всероссийской государственной телерадиокомпании (в холдинг входят, в частности, каналы "Россия 1", "Россия 24" и "Россия Культура") прекратили работу из-за хакерской атаки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российского издания "Газета. Ру".

"ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии.

Они работают в аврале с 6.00. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", — заявил собеседник пропагандистов.

По данным "Сибирь. Реалии", посмотреть прямой эфир "Россия 1" и "Россия культура" онлайн невозможно — трансляции на сайте недоступны.