РосЗМІ: Хакери зупинили онлайн-мовлення компанії "Росія"

Сервери онлайн-мовлення та внутрішні сервіси Всеросійської державної телерадіокомпанії (у холдинг входять, зокрема, канали "Россия 1", "Россия 24" та "Россия Культура") припинили роботу через хакерську атаку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російського видання "Газета. Ру".

"ВГТРК зазнала безпрецедентної хакерської атаки. Не працює онлайн-мовлення та внутрішні сервіси, навіть інтернету немає й телефонії. Це надовго. Чув, що стерли все із серверів, включно з резервними копіями.

Вони працюють в авралі із 6.00. Проблема, як я зрозумів, дуже серйозна, і відновлення займе багато часу", – заявив співрозмовник пропагандистів.

За даними "Сибирь. Реалии", подивитися прямий ефір "Россия 1" та "Россия культура" онлайн неможливо – трансляції на сайті недоступні.