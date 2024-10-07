РосСМИ: В России посадили 72-летнего американца, который воевал за Украину

Московский суд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Обвинение обвиняет мужчину, что он участвовал в войне на стороне Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское издание "Медиазона".

Издание сообщает, что суд также постановил конфисковать деньги американца – 142 300 гривен (около 3,4 тысяч долларов США).

Обвинение заявило, что Хаббард якобы согласился воевать за Украину за 1000 долларов в месяц и получил подготовку, оружие и боеприпасы. Утверждается, что Хаббард якобы признал вину.

Адвокат Стефана Хаббарда уже заявил, что будет обжаловать приговор.

Представители посольства США в Москве сообщили, что ожидают ответа на запрос о консульском доступе к осужденному.

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