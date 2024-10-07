РосСМИ: В России посадили 72-летнего американца, который воевал за Украину
Московский суд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Обвинение обвиняет мужчину, что он участвовал в войне на стороне Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет российское издание "Медиазона".
Издание сообщает, что суд также постановил конфисковать деньги американца – 142 300 гривен (около 3,4 тысяч долларов США).
Обвинение заявило, что Хаббард якобы согласился воевать за Украину за 1000 долларов в месяц и получил подготовку, оружие и боеприпасы. Утверждается, что Хаббард якобы признал вину.
Адвокат Стефана Хаббарда уже заявил, что будет обжаловать приговор.
Представители посольства США в Москве сообщили, что ожидают ответа на запрос о консульском доступе к осужденному.
Предыстория:
- Российское пропагандистское издание "РИА Новости" писало, что Хаббард проживал в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону города Изюм. Через два месяца он попал в российский плен.
- В мае 2024 года в соцсети Facebook в профиле пользователя под именем Триша Хаббард Фокс появилось сообщение от 27 мая, в котором она сообщила, что ее брат, Стефан Джеймс Хаббард, был "похищен в Украине почти три года назад" и что есть два видео, на которых его, связанного, избивают "российские чеченские солдаты-повстанцы".