Речи кандидата в президенты США от республиканской партии 78-летнего Дональда Трампа становятся все более бессвязными, сообщает Деловая столица.

К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times (NYT), получив результаты компьютерного анализа речей Трампа на митингах, интервью, заявлений для прессы и постов в социальных сетях.

Издание утверждает, что с 2015 год, когда Трамп начал свою политическую карьеру, заявив о намерении баллотироваться в президенты США, его речи сильно изменились.

"Он всегда был дискурсивным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи становились все более мрачными, резкими, длинными, злыми, менее сфокусированными, более богохульными и все более зацикленными на прошлом" , — пишет NYT.

Проведенный анализ показал, что количество ругательств в высказываниях Трампа выросло на 69%, а употребление слов "все или ничего", "всегда", "никогда" — на 13%. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что такие изменения являются "признаком преклонного возраста".

Сам Трамп многократно хвастался тем, что "блестяще" прошел когнитивные тесты в бытность президентом США. Он также называл свой стиль выступлений "плетением" и называл себя "блестящим оратором". При этом он упрекнул журналистов и комментаторов в предвзятом отношении.

"Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и, если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: "У него когнитивные нарушения"" , — пожаловался Трамп на одном из недавних выступлений.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп действительно не знает, как остановить российско-украинскую войну.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал президент Владимира Зеленского

"величайшим продавцом в истории". "Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский – крупнейший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов" , — сказал Трамп.

Позже на встрече с Зеленским Трамп заявил, что имеет с ним хорошие отношения.