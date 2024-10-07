Промови Трампа стають дедалі більш нескладними: NYT провела комп'ютерний аналіз

Промови кандидата в президенти США від республіканської партії 78-річного Дональда Трампа стають дедалі більш нескладними, повідомляє Ділова столиця.

Такого висновку дійшли журналісти газети The New York Times (NYT), отримавши результати комп'ютерного аналізу промов Трампа на мітингах, інтерв'ю, заяв для преси та постів у соціальних мережах.

Видання стверджує, що з 2015 року, коли Трамп розпочав свою політичну кар'єру, заявивши про намір балотуватися в президенти США, його промови сильно змінилися.

"Він завжди був дискурсивним і часто не був прив'язаний до істини, але з часом його промови ставали все більш похмурими, різкими, довгими, злими, менш сфокусованими, більш блюзнірськими і все більш зацикленими на минулому" , — пише NYT.

Проведений аналіз показав, що кількість лайок у висловлюваннях Трампа зросла на 69%, а вживання слів "все чи нічого", "завжди", "ніколи" — на 13%. Деякі опитані виданням експерти вважають, що такі зміни є "ознакою похилого віку".

Сам Трамп багаторазово хвалився тим, що "блискуче" пройшов когнітивні тести під час перебування президентом США. Він також називав свій стиль виступів "плетенням" і називав себе "блискучим оратором". При цьому він дорікнув журналістам та коментаторам у упередженому відношенні.

"Я дві години обходжуся без телесуфлерів, і, якщо я говорю хоч одне слово трохи не так, вони кажуть: "У нього когнітивні порушення"" , — поскаржився Трамп на одному з недавніх виступів.

Як повiдомлялось, президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп справді не знає, як зупинити російсько-українську війну.

У свою чергу Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського

"найбільшим продавцем в історії". "Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів" , — сказав Трамп.

Пізніше на зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що має з ним добрі стосунки.